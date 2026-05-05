Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama

Pasifik Ateş Kuşağı üzerinde yer alan Filipinler’de, volkanik hareketlilik bir kez daha kendini gösterdi. Ülkenin Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda sabah saatlerinde meydana gelen patlama, bölgede tedirginliğe yol açtı.

PATLAMA VE KÜL SALINIMI

Kanlaon Yanardağı’nda gerçekleşen patlamada, kül bulutunun yaklaşık 800 metre yüksekliğe kadar yükseldiği bildirildi. Yetkililer, son 24 saat içerisinde yanardağda birden fazla kül salınımı ve volkanik sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSEK

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağın ikinci alarm seviyesinde olduğu belirtildi. Bu seviyenin, volkanik hareketliliğin sürdüğüne ve yeni patlamaların yaşanabileceğine işaret ettiği vurgulandı.

HALKA KRİTİK UYARI

Yetkililer, ani patlama ve kül yağışı riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yanardağın çevresinde belirlenen 4 kilometrelik tehlike bölgesine girilmemesi gerektiği ifade edildi. Bölgedeki yerleşim yerlerinde de tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.

ATEŞ KUŞAĞI GERÇEĞİ

Filipinler, Pasifik Okyanusu çevresinde yer alan ve “Ateş Kuşağı” olarak bilinen aktif fay hattı üzerinde bulunuyor. Bu nedenle ülkede sık sık depremler ve volkanik patlamalar meydana geliyor.

TAKİP SÜRÜYOR

Yetkililer, Kanlaon Yanardağı’ndaki hareketliliğin yakından izlendiğini ve gelişmelere göre yeni önlemlerin alınabileceğini bildirdi. Bölge halkına ise resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.