Filistin Sağlık Bakanlığı: İlaç kıtlığı 255 bin tansiyon hastasını etkiledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail yüzünden, tıbbi malzemelere de erişim sağlanamıyor.

TANSİYON HASTALARI İSRAİL SALDIRILARINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bu kapsamda da Filistin Sağlık Bakanlığı, 255 bin tansiyon hastasının ilaçlarına erişemediğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki bölgede ağır psikolojik travmaların tansiyon hastaları üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

255 BİN TANSİYON HASTASININ HAYATI ETKİLENİYOR

Bölgedeki ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, hastalarının içinde bulunulan yoksunlukta tansiyonlarını ölçemediği ve düzensizliği halinde buna bağlı komplikasyonların önlenemediği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında sağlık merkezlerinin yıkılması, teşhis ve tedavi imkanının yok olması nedeniyle tansiyon hastalarının ciddi risk altında olduğuna işaret edildi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Hastaların dengeli ve sağlıklı beslenemediği, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ve bu durumun hastalıkları için daha fazla risk oluşturduğu vurgulandı.

Saldırılar, yerinden edilme, korku içinde yaşama, fakirlik, açlık, işsizlik gibi faktörlerin hastalığın seyrini olumsuz etkilediği ve ani felçlere sebep olabileceği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma Gazze'deki hastaların tedavisi için gerekli ilaç ve tıbbi desteği temin etme çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın son verilerine göre, Gazze'deki 38 hastaneden 22'si ile 90 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ SAĞLIK KURULUŞLARINI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Çalışmayı sürdüren sağlık kuruluşları ağır hasarlıyken, ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği altında hizmet vermeye çabalıyor.

İlaçlarda yüzde 50, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57 ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 71 oranında eksiklik bulunduğu ifade ediliyor.

İSRAİL TIBBİ MALZEMELERİN GİRİŞİNİ KISITLIYOR

Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’nde süregelen saldırılar, abluka, zorunlu yerinden edilme ve altyapı yıkımı nedeniyle insani kriz derinleşmeye devam ediyor.