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Filistin'den Barış Pınarı Harekatı'na kınama yalanlaması

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki haberleri yalanladı.

AA | 11.10.2019 - 01:58..
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Birçok devlet Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesajlar yayınladı.

Filistin'in de Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönünde haberler vardı.

"FİLİSTİN AÇIKLAMADA BULUMADI"

Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği'nin toplanma çağrısına karşılık da Filistin olarak her zaman Arap Birliği toplantılarına katıldıklarını söyledi.

Filistin'den Barış Pınarı Harekatı'na kınama yalanlaması

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