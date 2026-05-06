Filistinli Hristiyanlar: İsraillilerin Hristiyanlara yönelik artan saldırılarından korkuyoruz

İsrail saldırıları, sadece Gazze’de ve Lübnan’da yaşayan Müslüman kesime yönelik değildi.

Doğu Kudüs’te yaşayan Hristiyanlar da İsrail’in saldırılarına maruz kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hem Müslüman hem de Hristiyan din adamlarına ve her iki dinin kutsal mekanlarına yönelik saldırılarını belirgin bir şekilde artırdı.

Kudüs'teki kiliseler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan bu saldırılara karşı kararlı adımları atması talebini defalarca Tel Aviv'e iletti ancak herhangi bir sonuç alamadı.

''HRİSTİYANLAR İÇİN KIŞKIRTMA ARACIDIR''

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşayan Filistinli Hristiyan vatandaş Mazin Gandur, Doğu Kudüs'teki Hristiyanların maruz kaldıkları kısıtlama ve saldırılara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğu Kudüs'te durum gerçekten çok zor ve hiç kimsenin bu durumdan memnun değil. Bu durum ayrıca dünyadaki Hristiyanlar için bir kışkırtma aracıdır. Şu anda yaşadığımız şey ayrımcılık ve ırkçılıktır. Müslüman ya da Hristiyan olsun fark etmiyor, Yahudi olmayan herkes saldırıya uğruyor."

Gandur, İsraillilerin bu politikalarından vazgeçmeleri ve Yahudi olmayanlara yönelik saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

'''DURUM ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARDA''

Ramallah kenti sakinlerinden diğer bir Hristiyan vatandaş Mahfuz Hasri de İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan saldırılara dikkati çekerek, "Kudüs'teki durum endişe verici boyutlarda. Hristiyanlar sürekli olarak kısıtlama ve kışkırtıcı saldırılara maruz kalıyorlar." dedi.

Ramallah kentinde dükkan işleten Hasri, "İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve kontrol noktaları nedeniyle, izin belgesi olanlar için bile Kudüs'e ulaşım zorlaştı." diye konuştu.

''SÜREKLİ BASKIYA MARUZ KALIYORLAR''

Ramallah kenti sakinlerinden Hristiyan kadın Udiyet Said de İsraillilerin Filistinli Hristiyanlara yönelik saldırılarının arttığına işaret ederek, "Hristiyanlar, gerek İsrail'in askeri kontrol noktaları gerekse yerleşimcilerin saldırılarıyla sürekli baskılara maruz kalıyorlar." dedi.

''İBADET ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL EDİLİYOR''

İsraillilerin Filistinli Hristiyanlara yönelik tekrarlanan saldırılarından duyduğu endişeleri dillendiren Said, "Bayramlarda dahi kiliselere gitmekten mahrum bırakıldık. Bu da ibadet özgürlüklerini ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

''KUTSAL MEKANLARA ULAŞIMI ENGELLİYORLAR''

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kırşkırtıcı açıklamalarıyla İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının önünü açtığını belirten Avad, "Ben-Gvir açıklamalarının, Hristiyanlara tükürmek gibi uygulamaların kültürel mirasın bir parçası olarak tartışıldığı bu günlerde saldırıları haklı çıkarmaya katkısı var." dedi.

İsraillilerin Filistinli Hristiyanlara yönelik saldırıların günden güne arttığının altını çizen Avad, "İsraillilerin saldırıları Hristiyan bireylerle sınırlı kalmıyor, kutsal mekanlara ulaşımı da engelliyorlar." diye konuştu.

RAHİBEYİ ARKADAN İTTİ TEKME ATTI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da fanatik bir Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbetmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

BİN 155 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 BİN KİŞİ YARALANDI

Filistin kaynaklarına göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Batı Şeria’da da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları arttı. Bu süreçte en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin kişi yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.