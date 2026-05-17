Final maçı öncesi duyuruldu: İşte İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması İstanbul’da gerçekleşecek.

20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa arasında oynanacak dev final için megakentte adeta ulaşım alarmı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hem dev final günü hem de stadyum çevresindeki teknik kurulum çalışmaları nedeniyle bugünden (17 Mayıs Pazar) başlayarak maç gününe kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İşte 17-20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul trafiğini etkileyecek o düzenleme ve sürücüler için alternatif rotalar...

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Bu sabah başlayıp müsabaka bitimine kadar devam edecek kısıtlamalar kapsamında şu yollar araç geçişine tamamen kapatılacak:

Şehit Mehmet Caddesi,

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu,

Maçka dönüşleri.

KULLANILABİLECEK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bölgede kilitlenen trafikte kalmak istemeyen sürücüler için emniyet ekipleri alternatif rotaları da belirledi.

Sürücüler kısıtlama süresince alternatif olarak Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi'ni kullanabilecek.