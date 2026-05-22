Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayıyla ilgili verilen mutlak butlan kararı sonrası ekonomi yönetimi, acil toplanma kararı almıştı.

Finansal İstikrar Komitesi, saat 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

"GELİŞMELERİN FİNANSAL PİYASALARA MUHTEMEL ETKİLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER ELE ALINDI"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplantı sonunda yayınlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

TÜRKİYE ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUTLAK BUTLAN KARARININ İÇERİĞİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada, mahkemenin "mutlak butlan" kararı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Mahkeme, kurultayda delegelerin özgür iradelerine müdahale edildiğini ve oy kullanma sürecinin denetlenerek "gizli oy" ilkesinin çiğnendiğini belirtti.

Kararda, bu usulsüzlükler nedeniyle kurultayın baştan itibaren hukuken geçersiz sayıldığı vurgulandı.