Finansal zorluklarla boğuşuyordu: Maserati'den iki yeni model geliyor

Otomotiv devi Stellantis, son dönemde satış kaybı yaşayan lüks İtalyan markası Maserati'yi yeni modeller ve teknoloji ortaklıklarıyla yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Şirket, markanın satılacağı yönündeki iddialara yanıt niteliğindeki bu plan doğrultusunda Maserati'yi tamamen "saf lüks" bir konuma getireceğini açıkladı.

ÇİNLİ DEVLERLE GÖRÜŞÜYOR

İtalyan üreticinin teknolojik dönüşüm sağlamak amacıyla Çinli teknoloji devi Huawei ve otomotiv şirketi JAC ile görüştüğü belirtiliyor.

Ortaklık kapsamında JAC ve Huawei altyapıyı hazırlarken Maserati ise tasarım ve markalaşmadan sorumlu olacak.

YENİ MODELLER ARALIK AYINDA TANITILACAK

Maserati'nin 2024 yılında yüzde 57 gerileyerek 11 bin 300 adede düşen satışları, 2025 yılında da düşüşünü sürdürerek 11 bin 127 adet seviyesinde kaldı.

Merak uyandıran iki yeni modelin tüm detayları ise aralık ayında düzenlenecek özel bir etkinlikte kamuoyuna duyurulacak.