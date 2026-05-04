Fındık ihracatından 8 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir

Karadeniz, çay ve fındık üretimiyle ihracatında önemli aşamalar elde etti. Yoğun emek gerektiren tarım ürünleri ihracatında elde edilen son veriler ve bir yıl önceki karşılaştırılması gözler önüne serildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Nisan 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 776 milyon 416 bin 816 dolar karşılığında 135 bin 12 ton fındık satıldığı belirtildi.

GEÇEN YILIN RAKAMLARI

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 237 bin 862 ton fındık ihracatından 1 milyar 941 milyon 807 bin 104 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.