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Fındık üreticileri mahsulün 20 liradan alınmasını istiyor

Yaklaşan fındık hasadı sezonu öncesi, çiftçiler artan maliyet nedeniyle alım fiyatlarına da zam bekliyor.

İHA | 22.07.2019 - 13:06..
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Fındık üreticileri mahsulün 20 liradan alınmasını istiyor

Ordu Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı yaptığı açıklamayla fındığın üretim maliyetlerindeki kalemlerin arttığını belirtti.

MALİYET 15 TL

Toprak tahlili, gübreleme, kireçleme, fındık kurdu, bahçe temizliği, benzin ve yağ giderleri, hasat, patoz ve ulaşım giderleri ele alınarak fındık fiyatlarındaki maliyetinin 15 TL olarak açıklandı.

Fındık üreticileri mahsulün 20 liradan alınmasını istiyor

ÜRETİCİLERİN 20 TL BEKLENTİSİ

Yeni fındık sezonu öncesi üreticiler açıklanacak olan fındık fiyatlarını dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Fındık fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini söyleyen üretici Bayram Söyler, "Bu yıl mahsulümüz değerli olsun. Artık üreticiler kazansın ve ekonomimizde hareketlilik yaşansın. Ben oğlumun düğünü bahçedeki fındığıma bağladım. Benim gibi bir sürü üretici bu tip planlarını fındığına göre yaptı. Maliyeti 15 TL olan fındığın fiyatı bizlere göre 20 TL olmalıdır. Yetkililerin seslerimizi duymasını istiyoruz. Tek geçim kaynağımız olan fındığımızı kaderine terk etmesinler. Serbest piyasada oluşacak fındık fiyatları doğrudan bu bölgenin ekonomisini etkiliyor” diye konuştu.

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