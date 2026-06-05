Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye'yi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye mesajı...

Ülkesinin başkenti Helsinki'de düzenlenen konferansta konuşan Stubb, AB'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu.

AB'nin genişlemesini 'Avrupa'nın en iyi politikası' şeklinde nitelendiren Stubb, "AB, üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çabalamalı. İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'yı potansiyel üye adayları olarak göstermelidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ CİDDİ OLARAK DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Stubb, Karadağ ile Arnavutluk'un 'öne çıkan aday ülkeler' olarak gösterildiğine dikkat çekerek 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin AB'ye tekrar dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da AB üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, "Türkiye'yi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli" diye konuştu.