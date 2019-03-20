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Finlandiya dünyaya mutlu olmayı öğretecek

Son iki yıldır üst üste ‘dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya, diğer insanlara mutlu olmanın yollarını öğretmek için bedava tatil önerdi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 21:38..
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‘Visit Finland' adı verilen turizm organizasyonu tarafından, ‘Rent a Finn' (Bir Finlandiyalı Kirala) adı verilen proje kapsamında ülkeye gelecek olanlar, yerinde mutluluk pratiği yapma imkânına sahip olacak.

Finlandiyalı bir ‘mutluluk rehberi', ülkenin en güzel yerlerini gezdirip doğal güzelliklerini tanıtacak.

Finlandiya dünyaya mutlu olmayı öğretecek

"MUTLULUĞUN SIRRI"

Turizmi canlandırmayı amaçlayan bu projenin internet sitesinde yer alan tanıtım yazısında, "Mutluluk sırrımız doğamız, abartısız. Diğerleri terapiye giderken Finlandiyalılar bir çift lastik bot giyip ormanlara gidiyor. Şimdi, işi en iyisinden öğrenme zamanı." ifadelerine yer verildi.

Şimdilik proje için sekiz Finlandiyalının gönüllü olduğu belirtiliyor. Seçilecek rehberin konumuna göre, başkent Helsinki'nin yanı sıra Lapland, Archipelago ve Lakeland gibi yerlerde konaklama yapılabilecek.

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