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Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi

Finlandiya'da yumuşak geçen mevsim ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite çalışması nedeniyle elektrik fiyatları eksiye düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 05:31..
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Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi

Finlandiya’da yumuşak kış mevsimi ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayan rüzgarlı hava nedeniyle elektrik fiyatları eksi değerlere düştü.

Enerji borsası Nord Pool’un konuya ilişkin açıklamasında, “Pazartesi günü elektrik piyasası bakımından Finlandiya tarihine girdi. Elektrik fiyatları ilk kez eksiye geçerek 1 megavat/saat için eksi 20 eurocent oldu” ifadelerine yer verildi.

Finlandiya’da kış boyunca elektrik fiyatları rekor seviyede düşük seyrediyor. Böylelikle geçen ocakta 1 megavat/saat fiyatı, bir önceki yıla göre 17 euro daha ucuzdan işlem gördü.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ ZARAR EDİYOR

Elektrik fiyatlarının eksilerde olması, enerji şirketlerinin üretimden para kaybettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte uzmanlara göre nihai tüketiciler, elektrik fiyatına dahil edilen vergiler ve bireysel elektrik tüketim sözleşmelerinin farklı şartlarından dolayı hesaplamalardaki değişikliği fark etmeyecek.

Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi

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