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Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı seçildi. Böylece ülkede koasliyondaki tüm partilerin liderleri kadın oldu.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 11:02..
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Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Dünyadaki gelişmelerden izole oldukları sürekli dillendirilen İskandinav ülkeleri bir kez daha kendine gelişmelerle dünya gündeminde.

EN GENÇ BAŞBAKAN GÖREVE BAŞLIYOR

Finlandiya'nın eski Başbakanı Antti Rinne greve giden postane çalışanları sürecini iyi yönetemediği için eleştirik oklarının hedefindeydi. Rinne, geçtiğimiz salı günü istifasını verdi.

Başbakan Antti Rinne'nin partisi onun yerine 34 yaşındaki Sanna Marin'i Genel Başkan seçti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı seçilen Marin koasliyondaki büyük ortak olması nedeniyle yeni Başbakan seçildi.

Sanna Marin ülke tarihinin en genç başbakanı ünvanına da sahip olacak.

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

KADINLAR KOALİSYONU

Sanna Marin'in Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte; Finlandiya'da koalisyonu oluşturan tüm partilerin liderleri kadınlardan oluştu.

SDP Genel Başkanı Sanna Marin

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Sol İttifak Başkanı Li Andersson

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya Merkez Partisi Genel Başkanı Katri Kulmuni

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya Yeşiller Başkanı Maria Ohisalo

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya İsveç Halk Partisi Genel Başkanı Anna-Maja Henriksson

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

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