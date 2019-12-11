Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

Finlandiya'da Başbakan Antti Rinne geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Rinne'den boşalan koltuğa ise Ulaştırma Bakanı 34 yaşındaki Sanna Marin oturdu.

12 KADIN BAKANIN YER ALDIĞI KABİNE

Rinne, kabinesini kurdu ve dün Finlandiya Meclisi'nden güvenoyu olarak göreve başladı.

Yeni kabinenin dikkat çeken özelliği ise 12 kadın 7 erkek bakanın bulunması.

KADINLAR KOALİSYONU

Ülkede yönetimde bulunan hükümet de koalisyondan oluşuyor. Koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanlarının hepsi de kadın.