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Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

Ülkede Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından hükümeti kurma görevini alan 34 yaşındaki Sanna Marin'in kabinesine 12 kadın 7 erkek bakan var.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 12:39..
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Finlandiya'da Başbakan Antti Rinne geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Rinne'den boşalan koltuğa ise Ulaştırma Bakanı 34 yaşındaki Sanna Marin oturdu.

12 KADIN BAKANIN YER ALDIĞI KABİNE

Rinne, kabinesini kurdu ve dün Finlandiya Meclisi'nden güvenoyu olarak göreve başladı.

Yeni kabinenin dikkat çeken özelliği ise 12 kadın 7 erkek bakanın bulunması.

Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

KADINLAR KOALİSYONU

Ülkede yönetimde bulunan hükümet de koalisyondan oluşuyor. Koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanlarının hepsi de kadın.

Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu haberi
Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

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