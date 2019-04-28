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Fırat üzerinde zipline keyfi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde yeni bir aktivite başladı. Bölge yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İHA | 28.04.2019 - 09:19..
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kısa bir süre önce hizmete açılan Kanyon Teras’ta zipline keyfi yaşanıyor. Özellikle turistlerin vazgeçilmez eğlencesi haline gelen ve gidiş geliş olarak kurulan zipline hattından, doğa harikası Karanlık Kanyonu ve Fırat Nehrini havadan izleme imkânı bulunuyor.

Fırat üzerinde zipline keyfi

ADRENALİN DOLU DAKİKALAR

Karadeniz’de görüp etkilenen ve Kemaliye’ye Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun zipline hattını hizmete sokan Kanyon Teras işletmecisi Güven Güldal, kurdukları zipline tesisatı ile turistlere adrenalin dolu dakikalar yaşattıklarını kaydetti.

Fırat üzerinde zipline keyfi

HEM ZİPLİNE HEM TEKNE TURU YAPILABİLİYOR

Güldal, “Dünyada meşhur olan zipline Kemaliye’de de yoğun ilgi görmeye başladı. Gayet emniyetli ve sağlam. Hattımız 180 metre gidiş 174 metre dönüş olmak üzere 350 metrenin üzerindedir. Ayrıca tekne turumuz var. Karanlık Kanyon Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak 7 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Gelen turistler burada hem zipline hem de tekne turu keyfini bir arada yaşıyorlar.” diye konuştu. Zipline yaparak çok eğlendiklerini belirten vatandaşlarda, adrenalin doruğa çıktığını kaydetti.

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