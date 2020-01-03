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Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor

Ana tüketim maddesi ekmeğe zam yapmayı planlayan fırıncıların düşündükleri zam oranı ise yüzde 12-20 arası.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 09:21..
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Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor

Türkiye'deki büyük bir kesim için olmazsa olmaz; ekmek.

Sabah, akşam, öğlen 3 öğün tüketilen ekmek adeta sofraların assolisti.

Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor.

YÜZDE 15-20

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti.

İSTANBUL'DA 1.75 OLACAK

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise; İstanbul'da ekmek fiyatlarının 1.75 TL olmasını gerektiğini talep edeceklerini söyledi.

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