Türkiye'deki büyük bir kesim için olmazsa olmaz; ekmek.

Sabah, akşam, öğlen 3 öğün tüketilen ekmek adeta sofraların assolisti.

Fırıncılar ekmeğe zam yapmayı planlıyor.

YÜZDE 15-20

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetler nedeniyle bu ay şehirlere göre ekmeğe yüzde 12-20 zam yapmayı planladıklarını ifade etti.

İSTANBUL'DA 1.75 OLACAK

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise; İstanbul'da ekmek fiyatlarının 1.75 TL olmasını gerektiğini talep edeceklerini söyledi.