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Fırıncıların seyyar ekmek satışına düzenleme

Sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla, vali ve kaymakamların başkanlığında komisyon oluşturulacak.

AA |
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Fırıncıların seyyar ekmek satışına düzenleme

Fırıncıların seyyar ekmek satışına düzenleme

Sokağa çıkma yasağının bir hafta önceden ilan edilmesi, fırınlarda yaşanan kargaşaya son verecek.

En son İstanbul'da 10 fırıncının ekmek satmak için birbirine girmesi, İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında komisyon oluşturulacak.

HER MAHALLE İÇİN DAĞITIM PLANI

Bu komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Böylelikle mahalle aralarında bulunan fırıncıların, seyyar satış yaparken çıkan tartışma ve beraberindeki kavgaların da önüne geçilmiş olacak.

Esenler'de fırıncılar sokak ortasında birbirine girdi

Fırıncıların seyyar ekmek satışına düzenleme

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Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı boyunca fırınlar eczaneler ve su dağıtma firmaları açık kalacak.
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