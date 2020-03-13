Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını uçurdu

Virüsün Türkiye’de çıkmasının ardından korunmak için çözüm arayanlar ilaçlama firmalarına başvurmaya başladı.

Okul, ev, iş yeri, fabrika, hastane ve toplu taşıma araçlarını ilaçlatmak isteyenler özel firmalara dezenfeksiyon için rağbet gösterince sektördeki bazı kişilerde fiyatları yüzde bin oranında arttırdı.

150 LİRADAN 1500 LİRAYA ÇIKTI

Normal zamanda 150 lira olan ilaçlama ücretleri için şuanda 1500 lira veya 2000 lira isteyenler var.

Ayrıca firmalar dezenfeksiyon için kullanılan ‘Hidrojen Peroksit’ maddesini de karaborsaya düştüğü için tedarik etmekte zorlanıyor.

Adana’da 20 yıldır ilaçlama işi yapan firma sahibi Recep İlkay Erkek, dezenfeksiyona çok talep olduğunu söyledi.

"FAHİŞ FİYATLAR TEKLİF EDİLİYOR"

İlaçlama sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların ilaçlama işlerini fahiş fiyatlardan gerçekleştirdiğini belirten Recep İlkay Erkek, “Maskeler fahiş fiyatlardan satılıyor. Bizim kullandığımız dezenfeksiyon ürünlerinin fiyatları da bir anda fırladı. Sektörde ki bazı arkadaşlarımız da fahiş fiyatlar teklif ediyor. Örneğin bir okulun ilaçlamasını 1500 liraya, 2000 liraya yapanlar varmış. Ortalama fiyat ise 150 ile 180 lira. Hakkı budur bunun.” şeklinde konuştu.

"ÜRÜN KARABORSAYA DÜŞTÜ"

Dezenfekte kullanılan ‘Hidrojen Peroksit’ maddesinin de karaborsaya düştüğünü aktaran Erkek, “Kullanılan ürün bakanlık tarafından onaylıdır. Sıktığımız alandaki bütün bakteri ve virüsleri yok eder. Ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Karaborsaya düştü. Tedarikçiyi arıyorum bana ‘Bekle. Seni listeye aldım’ diyor. Benden şuanda dezenfeksiyon talep eden özel hastane ve belediyeler için zorlanıyorum.” ifadelerini kullandı.