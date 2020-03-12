Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

İlk resmi koronavirüs vakasının Türkiye’de görüldüğünün açıklanması, fırsatçıları da harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın telaş edilmemesi ve tüm önlemlere eksiksiz uyulması çağrılarına rağmen paniğe kapılan vatandaşlar, süpermarketlerde makarna, kolonya, tuvalet kağıdı gibi malzemelerin stoklarını tüketti.

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SERVET DEĞERİNDE

Ülkedeki panik havasından çıkar sağlamaya çalışan satıcılar ise, internet üzerinde sattıkları ürünlere astronomik zamlar uyguladı.

Kişisel hijyene had safhada dikkat edilmesi gereken bu günlerde, virüse karşı etkili olduğu bilinen alkol içeren kolonya, el dezenfektanı gibi ürünlerin fiyatlarına inanılmaz zamlar uygulandı.

Dezenfektan ürünlerine yapılan astronomik zam nedeniyle, ihtiyacı olan halk ürünlere ulaşamazken, üreticiler de durumdan etkilendi.

MASKE FIRSATÇILARI DA İŞ BAŞINDA

Özellikle kalabalık caddeler, toplu taşıma araçları gibi yerlerde önlem amaçlı maske takmak isteyenler de ürünlere yapılan uçuk zamlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Maskeler yüzlerce liraya satılırken, bin liranın üzerindeki ürünlere sözde indirim görüntüsü verildi.

MAKARNALARA UÇUK FİYATLAR

Fırsatçıların ucuz yoldan en çok kazanç sağlamaya çalıştığı ürün ise makarna oldu. Normal şartlarda fiyatı 1 lira ila 3 lira arasında değişen makarna çeşitleri, fahiş fiyatlarla online siteler üzerinden satışa sunuldu.

"FİYATLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Online satış sitesi Trendyol’dan yapılan açıklamada, fiyatların kendileri tarafından belirlenmediği, buna rağmen haksız fiyatlandırmalara karşı tedbirler alındığı açıklandı. Şirket, kullanıcıların haksız fiyatları bildirmesini istedi. Firma, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz. Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol’dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda [email protected] e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz." açıklamasında bulundu.

NUH'UN ANKARA YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Makarnası Yönetim Kurulu, yasal süreç başlatılacağını duyurdu. Ankara Makarnası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli takipçilerimiz, bazı internet sitelerinde aracı firmalar tarafından satışa sunulan Nuh'un Ankara Makarnası ürünlerinin fiyatları doğru değildir. Bu fiyatlara itibar etmeyiniz ve alışverişinizi bu satıcılardan gerçekleştirmeyiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, markamızı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan ve buna izin veren her türlü isim ve firma hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Fiyatlarımızı market, supermarket ve discount raflarından takip edebilirsiniz."

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılarla sonuna kadar mücadele edileceği sözü verirken, vatandaşların böylesi durumlar karşısında ihbarda bulunmaları için ihbar hattı numaraları da paylaştı.

FIRSATÇILARI İHBAR EDİN

Tespit edilen durumlar karşısında, ürünün ederinin çok üzerinde fiyat politikası uygulayan satıcılara ilk etapta 104 bin lira, fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ise 10 katına kadar ceza uygulanacağı açıklandı.

Fırsatçılıkla karşılaştığınız durumlarda başvurabileceğiniz ihbar hatları:

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı: +90 533 378 20 00

Gıda İhbar Hattı: ALO 174

Ticaret Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı: 0501 174 0174