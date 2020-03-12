taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.228
Euro
7.0373
Altın
1636.61
Borsa
100966.27
Gram Altın
327.674
Bitcoin
46675.64

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasından yararlanmak isteyen satıcılar, ürünlere astronomik oranda zamlar yaparak halkın çaresizliğinden yararlanmak için harekete geçti.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

İlk resmi koronavirüs vakasının Türkiye’de görüldüğünün açıklanması, fırsatçıları da harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın telaş edilmemesi ve tüm önlemlere eksiksiz uyulması çağrılarına rağmen paniğe kapılan vatandaşlar, süpermarketlerde makarna, kolonya, tuvalet kağıdı gibi malzemelerin stoklarını tüketti.

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SERVET DEĞERİNDE

Ülkedeki panik havasından çıkar sağlamaya çalışan satıcılar ise, internet üzerinde sattıkları ürünlere astronomik zamlar uyguladı.

Kişisel hijyene had safhada dikkat edilmesi gereken bu günlerde, virüse karşı etkili olduğu bilinen alkol içeren kolonya, el dezenfektanı gibi ürünlerin fiyatlarına inanılmaz zamlar uygulandı.

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

Dezenfektan ürünlerine yapılan astronomik zam nedeniyle, ihtiyacı olan halk ürünlere ulaşamazken, üreticiler de durumdan etkilendi.

MASKE FIRSATÇILARI DA İŞ BAŞINDA

Özellikle kalabalık caddeler, toplu taşıma araçları gibi yerlerde önlem amaçlı maske takmak isteyenler de ürünlere yapılan uçuk zamlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Maskeler yüzlerce liraya satılırken, bin liranın üzerindeki ürünlere sözde indirim görüntüsü verildi.

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

 

MAKARNALARA UÇUK FİYATLAR

Fırsatçıların ucuz yoldan en çok kazanç sağlamaya çalıştığı ürün ise makarna oldu. Normal şartlarda fiyatı 1 lira ila 3 lira arasında değişen makarna çeşitleri, fahiş fiyatlarla online siteler üzerinden satışa sunuldu.

 

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

"FİYATLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Online satış sitesi Trendyol’dan yapılan açıklamada, fiyatların kendileri tarafından belirlenmediği, buna rağmen haksız fiyatlandırmalara karşı tedbirler alındığı açıklandı. Şirket, kullanıcıların haksız fiyatları bildirmesini istedi. Firma, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz. Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol’dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda [email protected] e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz." açıklamasında bulundu.

Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

NUH'UN ANKARA YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Makarnası Yönetim Kurulu, yasal süreç başlatılacağını duyurdu. Ankara Makarnası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli takipçilerimiz, bazı internet sitelerinde aracı firmalar tarafından satışa sunulan Nuh'un Ankara Makarnası ürünlerinin fiyatları doğru değildir. Bu fiyatlara itibar etmeyiniz ve alışverişinizi bu satıcılardan gerçekleştirmeyiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan, markamızı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan ve buna izin veren her türlü isim ve firma hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Fiyatlarımızı market, supermarket ve discount raflarından takip edebilirsiniz."Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılarla sonuna kadar mücadele edileceği sözü verirken, vatandaşların böylesi durumlar karşısında ihbarda bulunmaları için ihbar hattı numaraları da paylaştı.

FIRSATÇILARI İHBAR EDİN

Tespit edilen durumlar karşısında, ürünün ederinin çok üzerinde fiyat politikası uygulayan satıcılara ilk etapta 104 bin lira, fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ise 10 katına kadar ceza uygulanacağı açıklandı.

Fırsatçılıkla karşılaştığınız durumlarda başvurabileceğiniz ihbar hatları:

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı: +90 533 378 20 00

Gıda İhbar Hattı: ALO 174

Ticaret Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı: 0501 174 0174

İlginizi Çekebilir
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantının ardından okullarla ilgili kararı verilebileceğini söyledi.
CHP kurultayına koronavirüs engeli
CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu’nda yapacağı büyük kurultaya, erteleme gelebilir.
Küba'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da, ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği açıklandı.
Virüslerin yaşayabilmesi için canlı hücrelere ihtiyaç var
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, virüslerin yaşayabilmesi için canlı hücrelere ihtiyaç olduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
336
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
50
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
59
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
50
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
6
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
29
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir