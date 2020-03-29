Fırsatçılara operasyon: 160 gözaltı

Koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapılması Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Gelen şikayetler üzerine, Bakanlık 81 il müdürlüğüne denetim talimatı vererek hızlı bir şekilde gerekli adımların atılmasını istedi.

160 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda, fahiş fiyatlara satış yapan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde operasyon yapılarak 160 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.