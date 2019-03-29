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Fitch Ratings: Türk bankalarının önemli tamponları var

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün, karlılık ve sermayesinin varlık kalitesindeki potansiyel bir bozulmaya karşı halen önemli bir tampon oluşturduğunu bildirdi.

AA | 29.03.2019 - 16:31..
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Seçim dönemlerinde uyguladıkları algı operasyonları ile Türkiye karşıtı bir politika çizen kredi derecelendirme kuruluşları, bu sefer şaşırttı. Özellikle bu operasyonun başını çeken Fitch, Türk bankalarına ilişkin stres testi raporu yayınladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun “Türk bankaları sermaye yeterliliği stres testi” başlıklı raporunda, Türk bankalarının geçen yılın sonundan itibaren iki yıllık dönemde takipteki kredilerin sert şekilde yükseldiği, Türk lirasının değer kaybettiğini baz alan bazı stres senaryolarına tabi tutulduğu, buna göre sektörün sermaye oranının incelendiği kaydedildi.

Fitch Ratings: Türk bankalarının önemli tamponları var

TÜRK BANKALARIN TAMPON DAYANAKLARI

Fitch Ratings raporunda, “Türk bankacılık sektörünün karlılığı ve sermayesi varlık kalitesindeki potansiyel bir bozulmaya karşı halen önemli bir tampon oluşturuyor. Analizimiz, ağırlıklı olarak düşük Türk lirasından kaynaklı ılımlı aşınmaya rağmen sektörün zarar hazmetme kapasitesinin güçlü olduğunu gösteriyor. Ele aldığımız altı farklı senaryo içerisinde sadece iki senaryonun gerçekleşmesi halinde (takipteki kredilerin oranının 15 yüzde puan artması durumunda) sektörün sermaye oranı gerekli minimum seviyenin altına düşüyor. Diğer tüm senaryolarda, sermaye oranı yeterli seviyede kalmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda “Takipteki krediler yüzde 10’u aşarsa, bu durum bankaların direncine bağlı olarak ödeme yeterliliğini, potansiyel reytingleri baskılayabilir.” yorumunda bulunuldu.

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