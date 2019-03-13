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Fitch Türkiye'nin büyüme rakamlarını düşürdü

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızını düşürdü. Kuruluş Türkiye'nin rakamını yüzde 4,3 olarak belirledi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 17:12..
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Her seçim öncesi çalışmalarını hızlandıran uluslararası finans ve kredi derecelendirme kuruluşları yine Türkiye üzerinde operasyonel faaliyetler yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde JP Morgan'ın yayınladığı rakamlardan sonra bu sefer de Fitch Ratings devreye girdi.

Fitch Türkiye'nin büyüme rakamlarını düşürdü

 

BÜYÜME RAKAMLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yayınlanan raporda gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine ilişkin revizyonlar açıklandı. Rapora göre; Türkiye'nin potansiyel büyümesi 0.5 yüzde puanı azaltılarak yüzde 4.3 seviyesine geriledi.

JP MORGAN DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

ABD'li yatırım bankalarından ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini düşürmüştü.

Kurum, Türkiye’de zayıf büyüme görüşü nedeniyle 2019 tahminlerini yüzde 0,2’den yüzde 0,9’a düşürdüklerini açıklamıştı.

 


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