Fitch Türkiye'nin büyüme rakamlarını düşürdü

1 İzmir'de kadın yolcular trafikte dans etti Seyir halinde olan taksinin camından çıkarak dans eden kadınlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük tepki topladı.

2 Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor Ankara'nın Gölbaşı ilçesine Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP bunu kıskanıyor, 'Ne işi var' diyor" dedi.

3 Yeni F1 kurallarının hedefi geçişi artırmak Takibi kolaylaştırmak ve geçiş sayısını artırmak amacıyla araçların aerodinamik yapısında yapılan değişiklikler, 2019 Formula 1 sezonunun en dikkati çeken kısmı olacak.

4 Vatman nedir Şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay veya metronun sürücülerine vatman deniliyor.

5 PFDK'da gündem Fırat Aydınus Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun Aydınus'la ilgili kararını kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

6 Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi Yunanistan'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler gösteri düzenledi.