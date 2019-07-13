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Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.

AA | 13.07.2019 - 00:07..
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Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşımasından dolayı Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.

MERKEZ BANKASI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER DE ETKİLİ OLDU

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme yaşanması, kredi notunun düşürülmesinde de etkili oldu.

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