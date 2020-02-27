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Fitch'ten Türkiye'nin büyümesi için olumlu değerlendirme

Fitch Direktörü Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi.

AA | 27.02.2020 - 11:36..
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuruluşun direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğu görüşünü paylaştı.

FITCH'TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin konuşan Winslow, büyüme oranının bu yıl yüzde 3,9'a yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Fitch'ten Türkiye'nin büyümesi için olumlu değerlendirme

Winslow, "Bu durum, özel bankaların kredilerindeki sert yükselişe ilaveten, ki şu anda yüzde 25 civarında, özel tüketim ve düşük faiz oranları tarafından desteklenecek." dedi.

"TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR BÜYÜMEYE DÖNECEK"

Yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade eden Winslow, "Aynı zamanda yatırımların da bu yıl büyümeye dönmesini ve yüzde 3 artış kaydetmesini bekliyoruz. Biraz daha genel anlamda, yatırım algısı daha iyi durumda olan cari hesap pozisyonu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Fitch'ten Türkiye'nin büyümesi için olumlu değerlendirme

Winslow, büyümede artışın beklendiği 2020 yılının, reformların gerçekleştirilmesi için bir fırsat oluşturabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin daha iyi bir ilerleme görürsek bu durum (Türkiye'nin) reytingleri için yardımcı olur. Örneğin, tasarruf oranının artırılması için emeklilik reformlarının uygulanması gibi…Ekonominin iyileşmeye başlaması ve gelecek 3.5 yıl için belirlenen bir seçimin olmaması nedeniyle zorlu reformların bu yıl gerçekleştirilmesi için ortamın daha iyi olduğunu düşünüyoruz."

"HÜKÜMETİN REFORM TEDBİRLERİ, RİSKLERİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR"

Douglas Winslow, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin 2020 yılı için büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a, 2021 için de yüzde 3,6'dan yüzde 4'e yükseltildiğini hatırlattı.

Fitch'ten Türkiye'nin büyümesi için olumlu değerlendirme

Winslow, "Ayrıca, Türkiye'nin uzun vadede potansiyel büyüme trendinin yüzde 4,3 olduğuna dair değerlendirmemizi koruduk. Ekonomik büyümenin bileşimi ve sürdürülebilirliği reyting açısından özel olarak önem taşıyor. Hükümet tarafından planlanan bazı reform tedbirleri, artan dengesizlik risklerini azaltmayı hedefliyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

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