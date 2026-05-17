Medyada bir devrin sonu...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de, canlı yayın dönemi sona erdi.

Kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan kanalın ekranında, artık yalnızca arşiv programlarının yer alacağı öğrenildi.

SATIŞA ÇIKARILACAK

Kanal yönetimi tarafından çalışanlara iletilen resmi bildirime göre, bu kararla birlikte tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz olarak karşılanacağı açıklandı.

Yaklaşan özelleştirme sürecinde ise Flash Haber TV’nin yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor.

ARŞİV PROGRAMLAR YAYINLANACAK

Canlı yayınlara son verilmesinin ardından kanalın yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi.

TMSF’nin yürüttüğü sürecin sonunda, alıcı bulunana kadar kanal ekranlarında mevcut programların tekrarları izleyiciyle buluşacak.

"BİR KANALIN SON YAYININI YAPMAK ÇOK FARKLI BİR SORUMLULUK"

Gazeteci Şevval Şirin, Flash Haber TV’nin son ana haber bültenini sunarak kanalın yayın hayatına veda ettiği tarihi ana şahitlik etti.

Yayının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Şirin, ayrıca ekip arkadaşlarının son anlarına kadar meslek etiğiyle görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.