Forbes'ten temizlik tavsiyesi: Türk hamamı ve kolonya

Koronavirüs ve pek çok salgın hastalıkta kişisel hijyen büyük önem taşıyor.

Salgına karşı temizlik uyarılarının arttığı bir dönemde ABD merkezli Forbes dergisi, Türk kültüründeki temizlik geleneğini sayfalarına yaşıdı.

TÜRK HAMAMINA ÖVGÜ

Yazar Gretchen Kelly tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Temiz Kültürü" başlıklı yazı, "Türkiye'de hamama giden birine sorun. Türk hamamından sonra hiç bu kadar temiz hissetmediklerini söyleyecekler." ifadeleriyle başladı.

OSMANLI'DAN GELİYOR

Türklerin sabun ve su ile olan yakınlığını öven Kelly, bu kültürün Osmanlı dönemine dayandığını belirtti. Restore edilen Kılıç Ali Paşa Hamamı'nı işaret eden Forbes yazarı, hamamın, dünyanın her yerindeki gezginlere temiz olma konusunda ilham verdiğini ifade etti.

KOLONYAYA TALEP ARTTI

Forbes'in yazarı Gretchen Kelly ayrıca, kolonyadan da övgüyle bahsederek, "Konukların ellerine yüksek alkol içerikli kolonya (limon versiyonunda yaklaşık yüzde 80 etanol var) dökmek bir Türk ritüeli. Kolonya, genellikle gül, kır çiçekleri, turunçgiller ve diğer popüler kokular gibi kokulara sahip bir dezenfektan." bilgisini paylaştı.

Son dönemde kolonyaya talebin arttığına dikkat çeken Kelly, "Kolonyaya olan talep dramatik bir şekilde arttı ve geleneksel üreticiler talepleri karşılamakta güçlük çekiyor ancak hala bulunabiliyor." dedi.

PEŞTEMALLER, SABUNLAR...

Yazar, öte yandan renkli peştemaller, zeytinyağı sabunu ve keselerin de Türk hamamlarında kullanıldığını sözlerine ekledi.