Ford 16 bin aracı acil geri çağırıyor: İşte etkilenen modeller

Ford, Transit ve Transit Custom serisindeki bazı hafif ticari araçlar için küresel çapta geri çağırma süreci başlattı.

Şirketin, hatalı araç belgelerinde düzeltme yapılması amacıyla harekete geçtiği belirtilirken, dünya genelinde 16 binden fazla aracın bu süreçten etkilendiği açıklandı.

Geri çağırma kapsamındaki araçların 10 binden fazlasının Almanya’da bulunduğu ve Eylül 2021 ile Aralık 2024 tarihleri arasında üretilen modelleri kapsadığı bildirildi.

Sürecin Almanya’daki resmi takibini ise Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi’nin (KBA) yürüttüğü, işlemin 16490R referans numarasıyla kayda geçtiği aktarıldı.

TEKNİK KUSUR DEĞİL, BELGE HATASI

Ford'un başlattığı bu operasyonun merkezinde, araçların teknik donanımı yerine CoC belgeleri (Uygunluk Sertifikası) yer alıyor.

Yapılan incelemelerde, söz konusu belgelerde CO2 emisyon değerlerinin olması gerekenden daha düşük gösterildiği tespit edildi. Bu değerler araç vergisinin hesaplanmasında temel alındığı için, birçok kullanıcı normalden daha düşük vergi ödemiş olabilir.

FORD’DAN VERGİ DESTEĞİ SÖZÜ

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nden (KBA) alınan bilgilere göre Ford, bu hata nedeniyle oluşabilecek olası vergi borçlarında araç sahiplerine finansal destek sağlamayı taahhüt ediyor.

Üretici, bu durumun herhangi bir güvenlik riski teşkil etmediğini ve maddi veya kişisel yaralanma riski barındırmadığını özellikle vurguladı.

Araç sahiplerinin Ford’dan gelecek resmi mektubu beklemeleri tavsiye ediliyor. İleride vergi, kayıt veya aracın yeniden satışı sırasında sorun yaşamamak adına, 25C56 (Ford) ve 16490R (KBA) geri çağırma kodlarının hazır bulundurulması ve belgelerin zamanında güncellenmesi önemli.

MART AYINDA DA GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Ford, geçtiğimiz Mart ayında da Transit ve Transit Custom modellerini kapsayan küresel bir geri çağırma başlatmıştı. 1 Ağustos 2021 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında üretilen minibüslerde, 12 voltluk akünün gaz tahliye sistemindeki bir hata nedeniyle güvenlik uyarısı yapılmıştı. Mevcut emisyon düzeltmesi, bu teknik geri çağırmadan bağımsız olarak yürütülmektedir.