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Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Ford, emniyet kemeri sistemindeki bir hata nedeniyle 2020 Expedition modellerini geri çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi |
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Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Otomobil üreticileri için işler her zaman umdukları gibi gitmiyor. Örneğin bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Hyundai 2020 Sonata modellerindeki park sistemi sorunu nedeniyle 12 bin aracın geri çağırıldığından bahsetmiştik.

Benzer bir durum ise Ford'un başına geldi. Şirket, ön koltuktaki yolcunun emniyet kemeri ve kemer sensörlerindeki bazı hatalar nedeniyle 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor.

ford

EMNİYET KEMERİ SİSTEMİNDE SORUN

Ford'un açıklamalarına göre sistem bu hata sebebiyle emniyet kemerinin takılı olup olmadığını anlayamıyor. Bu durum da hava yastıklarının açılıp açılmamasını tetiklediği için en ufak bir kaza bile ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Şimdilik bu sorun nedeniyle can veya mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Ford, en hızlı şekilde araç sahiplerine ulaşmış durumda. Ford'un Kentuky'deki fabrikasında 27 Kasım - 7 Aralık arasında üretilen 1.355 adet araç geri çağrılıyor.

Kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden bu değişimi yaptırabileceğini hatırlatan Kuzey Amerikalı marka, bir an önce sorunu ortadan kaldırmak için çabaladığını da söylüyor.

Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

Ford, 2020 Expedition modellerini geri çağırıyor

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