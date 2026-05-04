Ford, 2026 yılındaki 33. geri çağırma işlemini başlattı

Ford, 2026 yılındaki 33. geri çağırma işlemini popüler SUV modeli Bronco için başlattı.

Hatalı bir servis onarımından kaynaklanan bu kronik sorun, yaklaşık beş bin aracı doğrudan etkiliyor.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR

Geri çağırma programı, 2021 ile 2025 yılları arasında üretilen Bronco modellerini kapsıyor.

Şanzıman ve transfer kutusunun yanlış hizalanması, aracın kendi kendine hareket etmesine veya sürüş esnasında çekiş gücünü kaybetmesine neden olabiliyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Şirket şu ana kadar konuyla ilgili yirmi beş garanti talebi aldığını ancak herhangi bir kaza yaşanmadığını açıkladı.

Kontroller sonucunda hasar belirtisi görülen Bronco modellerinin şanzıman ve transfer kutuları yenileriyle değiştirilecek.