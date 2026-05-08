Ford, İspanya fabrikasını Çinli Geely'e satacak

Ford, düşük kapasiteyle çalışan Valencia tesisinin bir kısmını devretmek için Geely ile görüşmeler yürütüyor.

Satışın daha önce Mondeo ve Galaxy modellerinin üretildiği montaj hattını kapsaması bekleniyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER İÇİN VERGİ AVANTAJI VAR

Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek vergiler, Geely gibi markaları Avrupa içinde üretim yapmaya zorladı.

Bu hamle sayesinde Geely, yerel üretim avantajını kullanarak yeni elektrikli ve hibrit modellerini pazara sunabilecek.

İddialara göre bu satış işlemi, Ford'un Geely'ye ait GEA platformunu kullanarak yeni bir model üretmesini sağlayacak bir ortaklığı da kapsayabilir.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, Avrupa otomobil pazarında Çinli üreticilerin hakimiyeti stratejik bir noktaya ulaşacak.