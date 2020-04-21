Ford Otosan, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki birçok otomobil üreticisi üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Bu üreticilerden biri olan Ford Otosan, ilk olarak 18 Mart tarihinde bir açıklama yaparak, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimi 6 Nisan'a ertelediklerini belirtmişti. Ancak virüsün giderek yayılması, şirketin üretimi 13 Nisan'a ertelemesine neden oldu.

ÜRETİM 4 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Ford, yenii bir açıklama daha yaparak üretimin 4 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Ford Otosan, 28 Mart itibarıyla 2 işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından Otokar, Honda, Oyak Renault, Anadolu Isuzu ve Toyota Türkiye de üretim faaliyetlerine ara vermiş durumda.