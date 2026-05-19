Ford'dan Çinlilere karşı yeni hamle: Fiesta ve Bronco geri dönüyor

Son yıllarda Avrupa pazarında ciddi bir satış düşüşü yaşayan Ford, BYD gibi hızla büyüyen Çinli üreticilere karşı büyük bir geri dönüş stratejisi hazırladı.

Şirket, ralli kökenli tasarım ve sürüş dinamiklerine odaklanarak önümüzdeki yıllarda beş yeni binek araç modelini piyasaya süreceğini doğruladı.

EFSANE MODELLER YENİDEN YOLLARA ÇIKIYOR

Geliştirilen planlar kapsamında, 2028'den itibaren İspanya'da üretilecek köşeli tasarımlı bir Euro-Bronco SUV ve elektrikli olarak canlandırılacak Fiesta modeli yer alıyor.

Yeni küçük elektrikli Fiesta, Renault'nun platformu üzerinde şekillenecek ve üretimi de ortaklık kapsamında Renault tarafından gerçekleştirilecek.

Şirket ayrıca 2029 yılına kadar mevcut Puma ve Kuga modellerinin yerini alması beklenen hafif hibrit ve şarj edilebilir iki yeni crossover modeli daha sunacak.

Avrupa pazarındaki tüketiciler, bu binek araçların yanı sıra dayanıklı Ranger Super Duty modeline de erişim sağlayabilecek.

Çinli markalarla fiyat konusunda alt etme yarışına girmeyeceğini kabul eden Ford, stratejisini ralli şampiyonalarından ilham alan marka mirası üzerine kuruyor.

Şirket yöneticileri, sadece katı elektrikli araç zorunluluklarını karşılamak yerine, müşterilerin gerçekten tercih edeceği hibrit teknolojilerine ve sürüş karakterine odaklandıklarını vurguluyor.