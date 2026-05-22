Formula 1'de sıradaki adres Kanada

Formula 1'de sezonun 5. yarışı, Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek.

Kanada Grand Prix'si, 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00'te, yarış da 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1978 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle Valtteri Bottas yaptı.

Sezonda geride kalan 4 yarışın 3'ünü Kimi Antonelli, 1'ini ise George Russell kazandı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100

2 - George Russell (Büyük Britanya): 80

3 - Charles Leclerc (Monako): 59

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

Takımlar

1 - Mercedes: 180 puan

2 - Ferrari: 110 puan

3 - McLaren: 94 puan

4 - Red Bull: 30 puan

5 - Alpine: 23 puan