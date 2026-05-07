Formula 1'in en yaşlı pilotu 100 yaşında yaşamını yitirdi

Sporun 1950’li yıllardaki öncü isimlerinden olan Hermano da Silva Ramos, 100. yaşını kutlamasının ardından Fransa’da yaşamını yitirdi.

Gordini takımı adına yarışan efsane isim, Formula 1'in ilk kuşağının son temsilcileri arasında yer alıyordu.

Kariyerinde yedi Grand Prix startı alan Ramos, en büyük başarısını 1956 yılında Monaco pistinde beşinci sırayı alarak kutlamıştı.

O dönemde sadece ilk beşin puan alabildiği zorlu şartlarda elde edilen bu sonuç, sporun tarihine altın harflerle yazıldı.

100 YAŞ SINIRINI GEÇEN ÜÇÜNCÜ İSİM

Ramos, dayanıklılık yarışlarının zirvesi olan Le Mans 24 Saat ve Mille Miglia gibi efsanevi serilerde de direksiyon salladı.

Ramos, Formula 1 tarihinde 100 yaş sınırına ulaşan sadece üç pilottan biri olarak motor sporları dünyasından sessizce ayrıldı.