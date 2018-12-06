Fortnite, Minecraft benzeri yaratıcı oyun moduyla geliyor

Fortnite, ilk çıktığı günden beni oyuncular arasında en popüler oyunların başında geliyor. Günümüz verilerine baktığımıda 8.3 milyon oyuncunun Fortnite oynadığını görüyoruz, bu gerçekten korkunç bir rakam.

Bu kadar fazla oyuncuya sahip oyunun, oyuncu kaybetmemek için sık sık güncellenmesi gerekiyor. Oyunun geliştiricisi Epic Games, "Fortnite Creative" adlı yeni bir oyun modunu duyurdu. Bu yeni oyun modu, oyuncuların oyun tasarlamasına, rakiplerle farklı yoldan savaşmasına ve hayallerindeki oyunları oluşturmasına izin veriyor.

Özellikle, yaratıcılık modu dendiğinde akla ilk olarak Minecraft geliyor. Epic Games, Minecraft oyunundan ilham almışa benziyor. "Fortnite Creative" isimli yeni oyun modu, çok yakında oyunun içerisindeki yerini alacak.