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Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games Google'a meydan okuyor

Epic Games, kendi android mağazasıyla önümüzdeki yıl Google Play Store'a rakip olacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

epic games

Google'ın, android işletim sistemine özel mağazası Google Play Store, dünyanın en büyük android uygulama ve oyun mağazası olarak biliniyor. Çin dışında sağlam bir Google Play alternatifi bulmak neredeyse imkansız.

Büyük bir video oyunu geliştiricisi olan Epic Games, kendi android mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Hiç kuşkusuz Fortnite ile popülerliği bir hayli artan ünlü oyun geliştiricisi, açacağı mağaza ile Google'a rakip olmayı planlıyor. Şirket, Epic Games Store adını verdiği mağazasında birçok oyunu kullanıcılara sunacak. Fortnite'ın, resmi Play Store mağazasında olmayışının nedenini de buna bağlanıyor.

fortnite

Özellikle oyun geliştiricilerine şimdiden teklifler sunmaya başlayan şirket, alt yapısını sağlam kuracak gibi görünüyor. Bakalım Epic Games, önümüzdeki yıllarda Google Play Store'un tahtını sallayabilecek mi?

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