Fotoğraflarını muzlayan Türk sanatçı: Ufuk Altunkaş

Son dönemlerde sosyal medyada pek popüler bir olay var biliyorsunuz; şu muz meselesi! İtalyan Sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz eseri, sosyal medyanın gündemine oturdu. Moda ve Sanat Fotoğrafçısı arkadaşım Ufuk (Altunkaş) da, muz sanatını kendi sanatı ile harmanladı. Öyle ki haberlerde bile izledim onu. Şimdi onunla ilgili ben de biraz yazmak istiyorum; güzel işler peşinde. Önce biraz şu muz sanatına bir göz atalım tabii…

(Ufuk Altunkaş)

Muz sanatı ile nasıl tanıştık

Her şey Cattelan’ı, Art Basel Miami’de, bir muzu duvara “duck tap” adlı bir bantla yapıştırmasıyla başladı. Aslında belki de “Komedyen” adını verdiği bu eser 120 bin dolara alıcı bulduğunda! Sonrası malum zaten, sosyal medya coştu. Sanırım o da Performans Sanatçısı David Datuna’nın sergi esnasında muzu yiyerek performans sergilediğini ilan ettiğinde başlamış oldu.

Kimine göre bu, sanat adı altında emek verilmemiş bir saçmalıktı. Kimine göre ise, o muz online ortamda paylaşıldıkça bir sanat eserine dönüştü. Cattelan, şimdiye dek buna benzer pek çok sanat çalışması sundu. Çağdaş sanat, nicedir insanlar için alay konusu. O his hepinize olmuştur, müze gezersiniz ve birden “Bunu ben de yaparım!” hissi doğar ya hani. İşte Cattelan aslında bunun farkında ve aynı hissi yeniden üretiyor.

Ve evet, belki de hepimiz o muzun bir parçasıyız…

BU SEFERKİ TAVRIM BİRAZ ALAYCIYDI

Fotoğraflarını muzladı

İşte o parçalardan birini sunan da Ufuk’tu. Şöyle bir küçük bahsedersek, Ufuk, Türkiye’de Mimar Sinan Üniversitesi mezunu. 35 yaşında ve 17 senelik bir meslek yaşamı var. Berlin Humboldt’ta okurken aynı zamanda Berlin’de Sanat Akademisi’nde de Fine Art Photography eğitimi aldı. Bunun yanında Berlin, Londra, İstanbul ve İzmir’de sergiler açtı. Bir kere Contemporary İstanbul’a da katıldı. Yakın zamanda da 11. sergisi ile selamlayacak. Ondan da bahsedeceğim; ama önce şu muz sanatını sordum ona…

- Bunu neden yaptın ve olay nerelere geldi?

Genelde benim sosyal medyadaki paylaşımlarımda hep bir eleştirel yanım vardır. Bu seferki tavrım biraz alaycıydı. Bunu yapan sanatçı aslında günümüzün sanat anlayışını eleştirmek için yaptı ve insanların kendisiyle yüzleşip ikileme düşmesini sağladı. Benim yaptığım aslında tam olarak buydu. Var olan, benim için değerli fotoğraflarıma sadece muzu eklemek, bir anda fotoğraflara olan ilgiyi artırdı. Bu durum ister istemez bir sanatçı adına üzücü olsa da, eğlenceli olduğunu inkâr edemem :)

7 ÖLÜMCÜL GÜNAHTAN ESİNLENDİM

Yeni sergi pek yakında

Ufuk, pek yakında yine sıra dışı bir sergiyle buluşturacak bizi. Ona, “Inner Demon” adını verdi, yani “İçimizdeki Şeytan”. Sordum, onu da anlattı…

- Ufuk, bizi yakın zamandaki serginle ilgili bilgilendirir misin?

7 ölümcül günahtan esinlendim. 7 adet print olacak. İnsanların dünyevi arzularını kendi yorumumla sunma planım var. Tabii ki benim manipülasyon yeteneğim de devreye girip artworklere de dönüşebilir bu hikâye…

NOT: Ufuk Altunkaş fotoğraflarının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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