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Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla 10 yıldır mücadele eden fotoğrafçı Hatice Hande Kapan, hastaların yaşadığı görme bozukluğuna dikkati çekmek amacıyla "MS'in vizörü" projesi başlattı.

AA | 30.05.2019 - 22:22..
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43 yaşındaki Kapan, 10 yıl önce ayağında başlayan uyuşmaların zamanla artması şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucu MS olduğunu öğrendi.

Hastalığının yarattığı olumsuz etkilerle mücadelesini sürdürürken, 5 yıldır da fotoğrafla uğraşan Kapan, hastaların atak geçirdikleri zamanlarda yaşadıkları görme bozukluğu sorununa dikkati çekmek ve diğer insanların da MS hastalarının gözünden dünyayı görmelerini sağlamak amacıyla "MS'in vizörü" projesinini hayata geçirdi.

Türkiye MS Derneği'nin de desteğiyle projeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki hastalara duyuran Kapan, MS hastalarının çektiği bazıları flu, bazıları net binlerce kareyi bir araya getirdi.

Kapan, proje kapsamında toplanan fotoğraflardan oluşan bir sergi açarak MS konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

"GEÇEN YIL KÖTÜ BİR ATAK GEÇİRDİM"

MS mücadelesiyle geçen hayatını anlatan Hatice Hande Kapan, vücudunda uyuşmalarla ortaya çıkan hastalığına teşhis konulmasının biraz uzun sürdüğünü söyledi.

Bacağındaki uyuşmaların giydiği çizmeden kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Kapan, ortopedi doktoruna gittiğini ve bir süre fizik tedavi gördüğünü anlattı.

Bacağından yukarıya doğru çıkan uyuşmaların ve ağrıların zaman içinde daha da arttığını belirten Kapan, nöroloji bölümünde yapılan tetkiklerin ardından MS teşhisi konulduğunu kaydetti.

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

Kapan, 10 yıldır MS hastası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benimki normal ilerleyen bir hastalık süreci oldu. MS plaklarım aktif değil, pasifti. Bu 10 yılda hiç büyük atak geçirmemiştim. Her gün iğne yaparak tedavi oluyordum. Aslında stabil gidiyordu, gayet iyiydi. Fakat geçen yıl eylül ayında kötü bir atak geçirdim. Bazı MS hastalarının sırasıyla geçirdikleri atakların hepsini atlayarak, birdenbire en kötü atağımı geçirmiş oldum. Bir sabah uyandığımda ayaklarımın altına çakıl taşı döşenmiş gibiydi. Ayakkabımı giydiğimde de içinde onlardan vardı. Bastığım her yerde çakıl taşı hissi vardı. Hala da o atağın izleri vücudumda var."

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'


"İNSANLAR BENİM GÖRDÜĞÜM GİBİ GÖRSEYDİ.."

Gazeteci-yazar bir babanın kızı olduğunu, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu fotoğrafçılıkla 5 yıldır profesyonel olarak uğraştığını anlatan Kapan, şöyle devam etti:

"Fotoğraf makinelerinde otomatik netlemeler vardır. Herhangi bir insan da onunla fotoğraf çekebilir. Vizörden baktığım zaman gördüğümle çektiğim fotoğraf arasındaki farkı düşündüm hep. Çünkü MS hastası her zaman net göremez, atak zamanlarında özellikle. MS hastası çift, bulanık ya da kimi yeri net, kimi yeri bulanık görebiliyor. Hangi MS hastasına sorsanız zaman zaman gözüyle ilgili birtakım problemler yaşamıştır. Ben de aynı şekilde yaşadım. Fakat işimle alakalı baktığım zaman hep şunu merak ettim? 'İnsanlar benim gördüğüm gibi görseydi acaba ne hissederlerdi, ne düşünürlerdi?', 'Şu kareyi keşke onlara gösterebilsem.' derdim."

Hatice Hande Kapan, çok sayıda MS hastasının gözünden bir araya getirilmiş karelerden oluşan bir sergi açmaya hazırlandıklarını belirterek, projenin Türkiye'nin her şehrindeki MS hastasına ulaşmasını istediğini ve bu hastalığa dikkati çekmek için uluslararası bir sesleniş yapmayı hedeflediğini vurguladı.

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

"GÖRÜŞÜMÜZ BAZEN NET, BAZEN BULANIK"

Sergi için Türkiye'nin her yerinde yaşayan MS hastalarından fotoğraf geldiğini aktaran Kapan, "Yaklaşık bin 500-2 bine yakın fotoğraf geldi. Sergilenecek fotoğrafların bazıları bulanık, bazıları net. Mümkün olduğunca projeye aktif katılan bütün arkadaşların karelerine yer vermeye çalışacağım. Hepsi farklı, değişik hikayeleri olan ve anlamlı kareler. Her yerden, hayatın her alanından farklı pencereler açılsın istedik." dedi.

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

MS hastalığının göze etkilerini çoğu insanın bilmediğine işaret eden Kapan, şunları anlattı:

"Bu projeyi duyduktan sonra bana bunu soranlar oldu. MS hastaları zaman içerisinde yürüyemeyebilir, tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir, hatta yatalak kalabilir. Bu çok yaygın bir bilgi. Tabii MS hastalarının hepsinde de bu böyle değil. Herkes MS olabilir. Hastalığa yakalanana kadar MS'in ne olduğunu bilmiyordum. İstiyorum ki, insanların hepsi böyle olmasın. Tabii ki kimsenin başına gelmesini istemiyoruz ama en azından hastalığa dair öncesinde bilgileri olursa, neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda fikirleri olur. 'MS'in vizörü'nde gözle ilgili kısma dikkati çekmek istedik. Çektiğimiz karelerle MS konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'


"BİRBİRİMİZE MS'DAŞ DİYORUZ"

Hatice Hande Kapan, projeyle MS hastalarının görme problemlerine dikkati çekmenin yanı sıra farklı sanat dallarıyla ilgilenerek moral bulabileceğini ve kendini daha iyi hissedebileceğini göstermek istediğini vurguladı.

Projeyle birçok MS hastasının fotoğraf çekme alışkanlığı kazandığını belirten Kapan, "MS'in vizörü' onları fotoğraf çekmeye, paylaşmaya, fotoğrafla hastalıklarını anlatmaya itti. Ortak bir şey yapmaya başladık. Kendi aramızda birbirimize 'MSdaş' diyoruz. Hiçbir hastalıkla böyle bir tabir yoktur. Bu bizim kendi aramızda bir dostluk ifadesi, derttaş gibi, birbirimizi anlamamızı ifade eden bir şey. Fotoğrafta da bu oldu. Hep birlikte aynı amaçla bir şeyler yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Fotoğraflarla MS hastalarının 'flu dünyaları'

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