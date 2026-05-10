Fragman bile geldi! La Casa de Papel'den müjde: Devam ediyor

"Soygun" konulu dizi denilince akla ilk gelen yapım, "La Casa de Papel" oluyor.

İlk sezonu 2017’de yayınlanan La Casa de Papel, 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı.

İspanya'da darphaneyi soyan "Profesör" ve ekibinin zeki oyunları, dünya gündemine damga vurmuştu.

Dizinin final yaptığı bilinirken Netflix'ten gelen paylaşım heyecan yarattı.

"BİTMEDİ" MÜJDESİ

Netflix'in X hesabından yapılan paylaşıma, "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor..." notu düşüldü.

Dizinin tutkunları ise, "La Casa de Papel bitmedi mi", "6. sezon mu geliyor" meraklandı.

Şuan için projeye dair net bir bilgi verilmedi ve detaylar netleşmedi.

Kısa sürede ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.