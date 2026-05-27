Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), heyecan devam ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gününde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, turnuvaya özel davetle katılan Fransız Clement Tabur ile karşılaştı.
Turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kovalayan Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
SON ŞAMPİYON GAUFF RAHAT TUR ATLADI
Fransa Açık'ta son tek kadınlar şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), vatandaşı Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.
5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Avustralyalı Kimberly Birrell'e 6-1, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)