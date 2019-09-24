taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7219
Euro
6.2919
Altın
1521.32
Borsa
100020.65
Gram Altın
279.768
Bitcoin
55530.56

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ı suçladı

3 ülke ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

AA | 24.09.2019 - 06:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ı suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ortak bir açıklama yayımladı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

"14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılar, sürdürülebilir diplomatik çabalar ve tüm tarafların konuya dahil olması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 3 ülke ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını yinelerken, İran, anlaşma şartlarına dönmeye davet edildi.

Orta Doğu’da gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı diyalog kurmaya, provokasyondan ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
12 uçak Dalaman'da İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'da İngiliz turistleri almaya geldi

34
Messi 6. kez en iyi futbolcu

Messi 6. kez en iyi futbolcu

53
Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

18
ABD, Polonya’daki asker sayısını artırdı

ABD, Polonya’daki asker sayısını artırdı

14
Trump Sisi'den memnun

Trump Sisi'den memnun

19
İzmir'de zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu

İzmir'de zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu

11
İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir