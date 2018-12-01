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Fransa Başbakanı: Polis hedef alınıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaşanan bu olaylarda güvenlik ekiplerinin hedef alındığını ve sarı yeleklilerin 36 bini geçmediğini söyledi.

İHA | 01.12.2018 - 21:41..
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Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden “Sarı Yelekliler” eylemlerine devam ediyor. Paris’in merkezindeki Champs-Elysees Caddesi’ne girmek isteyen göstericilere polis müsaade etmeyince, göstericiler polisle çatıştı.

188 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmaların üstüne Fransa Başbakanı Edouard Philippe gün içinde Paris’te 188 kişinin gözaltına alındığını, 6’sı polis olmak üzere 24 kişinin yaralandığını aktardı. Başbakan Philippe, ülke genelinde toplanan ‘Sarı Yelekliler’in sayısının 36 bini geçmediğini söylerken gösterici gruplar ülke genelinde 75 bin kişinin gösteri için sokağa çıktığını söyledi.

Fransa Başbakanı: Polis hedef alınıyor

"FRANSA'NIN SEMBOLLERİ HEDEF ALINIYOR"

Başbakan Philippe, Paris’in sembolü Zafer Takına grafitiyle zarar verilmesi ve hemen altındaki “Mechul Asker” anıtının çevresindeki göstericilerin şiddete başvurmasını “Fransa’nın sembollerinin hedef alınmasına şok olduğunu” ifade etti.

Fransa Başbakanı: Polis hedef alınıyor

"BAŞBAKANLIK KAPILARİ DAİMA AÇIK"

Başbakan Philippe, cuma günü Sarı Yelekliler’in belirledikleri sekiz temsilciyi görüşmeye davet etmiş, ancak görüşme başarısız olmuştu. Başbakanlık ofisi olan Matignon Sarayı’na sadece iki temsilci gelmiş, Başbakan’ın kameraları reddetmesi üzerine ise bir temsilci görüşmeye girmeden çıkmıştı. Philippe, “Başbakanlığın kapısının sarı yeleklilere kapılarının daima açık olacağını” bildirmişti.

"OLAYLAR HÜKÜMETİN İŞİNE GELİYOR"

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen, telefonla bir haber kanalının canlı yayınına katılarak şiddet gösterilerinin Champs-Elysees Caddesi’nden sonra başkent geneline yayılmasını değerlendirdi. Olayların alevlenmesinin İçişleri Bakanı Christophe Castaner’ın “yararına” olduğunu savunan Le Pen, bu şekilde Sarı Yeleklilerin eylemlerinin kötü gösterildiğini söyledi. Le Pen, Bakan Castaner’ı “benzinliğin yanında çakmakla dolaşmakla” suçladı.

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