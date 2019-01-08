taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43835
Euro
6.23175
Altın
1283.805
Borsa
90245.6
Gram Altın
223.687

Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

Protesto gösterilerini sürdüren Sarı Yelekliler'e Fransa Başbakanı Philippe'den, "Cezalandırılacaksınız" açıklaması geldi.

AA | 08.01.2019 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, TF1 televizyonunun canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ YASA ÇIKARILACAK

Sarı Yelekliler'in protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla, izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların, sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını belirten Philippe, gösterilere şiddet olayları çıkarmak için gelenleri kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

Philippe, 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler'in eylemlerinde çıkan olaylarda, 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla kişiye hapis cezasının verildiğini açıkladı.

80 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Başbakan, Sarı Yelekliler'in cumartesi günü ülke genelinde düzenleyecekleri gösterilerde, yaklaşık 80 bin polisin görev yapacağını bildirdi.

Fransa'da, akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

HALKIN TALEPLERİ

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istiyor.

Sarı Yelekliler, ayrıca vatandaşları yakından ilgilendirecek konular ve çıkacak yasaların, referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

Fransa Başbakanı'ndan eylemcilere tehdit

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

109
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

24
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

31
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

200
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

49
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

33
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir