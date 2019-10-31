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Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Fransa'da Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul edilen karar nedeniyle, Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İHA | 31.10.2019 - 20:12..
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı Türkiye'nin tepkisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'e iletildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransız Parlamentosunun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA'NIN HAYALKIRIKLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, daha önce bir yazılı açıklama ile Fransa'nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararı şiddetle kınayarak ve reddederek, "Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığının gayet iyi anlaşıldığı"nı bildirmişti.

121 EVET OYU İLE KABUL EDİLMİŞTİ

Fransa Ulusal Meclisi dün, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan sembolik karar tasarısını 121 evet  oyuyla kabul etmişti.

Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenen ve "Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.


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