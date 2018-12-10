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Fransa Ekonomi Bakanı uyarılarda bulundu

Sarı Yelekliler tarafından gerçekleştirilen protestolar Fransız hükümetinde paniğe yol açtı.

REUTERS | 10.12.2018 - 07:16..
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Fransa Ekonomi Bakanı uyarılarda bulundu

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolardan dolayı ekonominin çok ciddi şekilde yavaşladığını ve yıl sonunda büyüme oranının azalmasının beklendiğini söyledi.

"ESNAFIN ZARARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Haftasonu Paris'te eylemler sırasında zarar gören dükkanları ziyaret eden Le Maire, işletmelerin kayıplarının karşılanması için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Fransa Ekonomi Bakanı uyarılarda bulundu

ŞİRKETLERİN İŞ HACMİ DARALDI

Reuters'ın sorularını cevaplayan Ekonomi Bakanı, zarar konusunda değerlendirme yapmak için erken olduğunu ancak protestolardan dolayı ülkenin 'çekiciliğinin' büyük oranda kötü etkilendiğinin altını çizdi: "Birçok şirketin iş hacmi daraldı. Bu gibi olaylar gerçekten dramatik, bunu hesaba katmalıyız. Olaylardan dolayı zarar gören orta ve küçük boy işletmelere destek çıkacağız."

Fransa Ekonomi Bakanı uyarılarda bulundu

MACRON TEKLİFLERDE BULUNACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyla ilgili açıklama yapmasını beklediklerini hatırlatan Le Maire, bu durumdan çıkılması için barış ve diyalogdan başka yol olmadığını vurguladı: "Fransa Cumhurbaşkanı krizden çıkılması için bazı tekliflerde bulunacak. Bu bütün vatandaşlara bağlı. Şimdi barış ve diyaloğa dönme zamanı. Çünkü uzun dönemde bu krize diyalogdan başka bir yöntemle çözüm bulamayız. Krizden çıkmanın kilit noktası bu."

Fransa Ekonomi Bakanı uyarılarda bulundu

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