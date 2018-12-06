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Fransa hükümetinden bir geri adım daha

Ülkeyi ayağa kaldıran zamların 6 ay süreyle askıya alınmasından sonra Fransa hükümeti zamların 2019 yılı içinde iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 01:50..
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17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin akaryakıt protestoları, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Protestoları dindirmeye çalışan Fransa hükümetinden ard arda geri adımlar geliyor.

Fransa hükümetinden bir geri adım daha

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamların gelecek yıl için iptal edildiğini açıkladı

Fransa hükümetinden bir geri adım daha

Başbakan Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Fransa hükümetinden bir geri adım daha

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Fransa hükümetinden bir geri adım daha

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