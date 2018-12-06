Fransa hükümetinden bir geri adım daha

17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin akaryakıt protestoları, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Protestoları dindirmeye çalışan Fransa hükümetinden ard arda geri adımlar geliyor.

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamların gelecek yıl için iptal edildiğini açıkladı

Başbakan Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.