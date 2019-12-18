taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8863
Euro
6.5564
Altın
1476.76
Borsa
111073.69
Gram Altın
279.543
Bitcoin
39434.51

Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

Fransa asker kontenjanını Kamerunlu gençlerle tamamlayacak bir program başlattı. Kamerunlular programa tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 07:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

Fransa, Kamerunluları askere almak için bir program başlattı.

Programla asker kontejanınını Kamerunlu gençlerle takviye edecek.

Asker alma programı için yayımlanan başvuru şartlarına göre, Kamerun uyruklu, bekar, özgür, herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan, askeri bir doktor tarafından zinde raporu verilen, Fransızcaya hakim kadın ve erkek gençler seçmelere katılabilecek.

"FRANSA ÖLECEK GENÇLERİ BİLE AFRİKA'DAN SEÇTİ"

Fransa Subay Eğitim Okulunun bu girişimi, ülkede "Fransa'nın kendisi için ölecek gençleri bile Afrika'dan seçtiği" şeklinde yorumlandı.

Kamerunlular, "Ülkenin kalkınmak için mühendislere ve iyi eğitimli teknisyenlere ihtiyacı olduğu, Kamerun'un, gençleri Fransa'nın hizmetine vermekle gelişmeyeceği" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

"FRANSIZLAR KAMERUNLULARI ÖLÜME GÖNDERİYOR"

Söz konusu girişime yönelik bir yorumda, "Fransa'da ölmek için yeterince genç Fransız yok mu? Macron, ordusunu beslemek için daha fazla çocuğa sahip olmalı. Afrika'nın çocukları, Afrika için çalışacak. Fransızların kendi çocuklarını saklayıp Kamerunluları ölüme göndermeyi tercih ettiklerini görmeyecek kadar aptal olmadığı sürece" ifadelerine yer verildi.

Seçmelere katılmak için bilgilerini programa ilişkin haberlerin altında paylaşanlara tepki gösteren başka bir Kamerunlu da kimsenin, gençlerin Fransız ordusuna katılmasını engellemeyeceğini ancak Fransa'nın Afrika'yı yok etmesine yardımcı olacak kişilerin, döndüklerinde bir ev bulamayacaklarını ifade etti.

KAMERUN'DA ELEME PARKURU AÇILDI

Kamerun Cumhurbaşkanlığı Savunma Müsteşarlığının, ülke ayağını takip ettiği programa, fiziksel olarak güçlü kişileri seçmek için başkent Yaounde'de yarış parkuru açıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

537
Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

0
Fransa'da doktorlar da sokaklarda

Fransa'da doktorlar da sokaklarda

19
İtalya'nın peşmergeye yardımları devam edecek

İtalya'nın peşmergeye yardımları devam edecek

0
Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

11
Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

Kazakistan'da Kartal Avcılığı Turnuvası gerçekleştirildi

0
Balıkesir'de kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir