Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

Fransa, Kamerunluları askere almak için bir program başlattı.

Programla asker kontejanınını Kamerunlu gençlerle takviye edecek.

Asker alma programı için yayımlanan başvuru şartlarına göre, Kamerun uyruklu, bekar, özgür, herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan, askeri bir doktor tarafından zinde raporu verilen, Fransızcaya hakim kadın ve erkek gençler seçmelere katılabilecek.

"FRANSA ÖLECEK GENÇLERİ BİLE AFRİKA'DAN SEÇTİ"

Fransa Subay Eğitim Okulunun bu girişimi, ülkede "Fransa'nın kendisi için ölecek gençleri bile Afrika'dan seçtiği" şeklinde yorumlandı.

Kamerunlular, "Ülkenin kalkınmak için mühendislere ve iyi eğitimli teknisyenlere ihtiyacı olduğu, Kamerun'un, gençleri Fransa'nın hizmetine vermekle gelişmeyeceği" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"FRANSIZLAR KAMERUNLULARI ÖLÜME GÖNDERİYOR"

Söz konusu girişime yönelik bir yorumda, "Fransa'da ölmek için yeterince genç Fransız yok mu? Macron, ordusunu beslemek için daha fazla çocuğa sahip olmalı. Afrika'nın çocukları, Afrika için çalışacak. Fransızların kendi çocuklarını saklayıp Kamerunluları ölüme göndermeyi tercih ettiklerini görmeyecek kadar aptal olmadığı sürece" ifadelerine yer verildi.

Seçmelere katılmak için bilgilerini programa ilişkin haberlerin altında paylaşanlara tepki gösteren başka bir Kamerunlu da kimsenin, gençlerin Fransız ordusuna katılmasını engellemeyeceğini ancak Fransa'nın Afrika'yı yok etmesine yardımcı olacak kişilerin, döndüklerinde bir ev bulamayacaklarını ifade etti.

KAMERUN'DA ELEME PARKURU AÇILDI

Kamerun Cumhurbaşkanlığı Savunma Müsteşarlığının, ülke ayağını takip ettiği programa, fiziksel olarak güçlü kişileri seçmek için başkent Yaounde'de yarış parkuru açıldı.