Fransa Kızıldeniz'de askeri tatbikata katıldı

Fransa'nın son günlerde ülke içinde yaşadığı olumsuz durum, Kızıldeniz'de sürdürdüğü faliyetlere engel olmadı.
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke deniz kuvvetlerinin, Fransız savaş gemisinin katılımıyla Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.
TÖRER UNSURLARINI TEMİZLEMEK İÇİN
Açıklamada, tatbikat çerçevesinde "deniz güvenliğinin sağlanması, terör unsurlarına denizden müdahale, stratejik yük taşıyan gemilerin korunması ve şüpheli gemilerin teftiş operasyonunun" gerçekleştirildiği kaydedildi.
Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin son bir yıldır özellikle deniz tatbikatlarına ağırlık vermesi dikkati çekiyor.