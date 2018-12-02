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Fransa Kızıldeniz'de askeri tatbikata katıldı

Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA | 02.12.2018 - 15:34..
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Fransa'nın son günlerde ülke içinde yaşadığı olumsuz durum, Kızıldeniz'de sürdürdüğü faliyetlere engel olmadı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke deniz kuvvetlerinin, Fransız savaş gemisinin katılımıyla Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Fransa Kızıldeniz'de askeri tatbikata katıldı

TÖRER UNSURLARINI TEMİZLEMEK İÇİN

Açıklamada, tatbikat çerçevesinde "deniz güvenliğinin sağlanması, terör unsurlarına denizden müdahale, stratejik yük taşıyan gemilerin korunması ve şüpheli gemilerin teftiş operasyonunun" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin son bir yıldır özellikle deniz tatbikatlarına ağırlık vermesi dikkati çekiyor.

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