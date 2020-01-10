Fransa’da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris’te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
HEM DARP HEM GAZ BOMBASI
Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darbetti.
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale ViDEO
HÜKÜMET VE POLİS KARŞITI SLOGANLAR
Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, hükümet ve polis karşıtı sloganlar atıldı.