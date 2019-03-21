Fransa: Suriye'ye yeniden saldırabiliriz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen pazartesi günü Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin müttefiki ABD'ye olan desteğini yineledi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa Ordusu kurma fikrini savunarak, bunun asla ABD'ye karşı bir hamle olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

“BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ”

Floronce Parly, konuşmasında,"Daha geniş bir mesajım var, basit bir mesaj: Sadece bugünün savaşları için değil, yarının savaşları için de orada olacağız. Beşar Esad kimyasal silah kullandığında, Fransa ve İngiltere, ABD ile birlikte kimyasal tesislere yönelik düzenlenen hassas operasyonlar için oradaydı. Gerekirse tekrar yapacağız." dedi.

ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan 2018 tarihinde Suriye yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanımı iddiaları üzerine ülkedeki çeşitli hedeflere 100'den fazla füze fırlatmıştı.

MACRON’UN ‘AVRUPA ORDUSU’ FİKRİNİ SAVUNDU

Parly ayrıca, Emmanuel MAcron tarafından ortaya atılan Avrupa Ordusu fikrini de savunarak, "Özerklik, dostlukta bir çeşitlilik olmalı ve Avrupa özerkliği ABD'nin bağlılığının azalmasına neden olmamalı. Aksine, ABD ve Avrupa, diğerlerinden daha çok ortak noktaya sahiptir, aynı savaşlarda savaşıyoruz." dedi.

“GERÇEK BİR ORDUYA SAHİP OLANA KADAR KORUYAMAYACAĞIZ”

"Gerçek bir Avrupa Ordusu'na sahip olmaya karar verene kadar Avrupalıları koruyamayacağız" diyen Macron, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ana kurbanının Avrupa olacağını söylemişti.